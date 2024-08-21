US Open. Дарья Снигур потерпела поражение во втором круге квалификации

Дарья Снигур завершила выступление в квалификации Открытого чемпионата США. Во втором круге квалификации она потерпела поражение от представительницы Австралии Присциллы Хон.

US Open. Квалификация. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Присцилла Хон (Австралия) 1:6, 0:6

Матч продлился 45 минут. Снигур проиграла пять геймов и не смогла реализовать единственный брейк-поинт.

Для украинской теннисистки это уже четвертая попытка преодолеть квалификацию US Open и третье неудачное выступление.

Пробиться в основной круг она смогла два года назад и дошла до второго круга, обыграв Симону Халеп.