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US Open. Дарья Снигур потерпела поражение во втором круге квалификации
Украинка выиграла лишь один гейм
Фото: Tek Deeps
Дарья Снигур завершила выступление в квалификации Открытого чемпионата США. Во втором круге квалификации она потерпела поражение от представительницы Австралии Присциллы Хон.
US Open. Квалификация. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) - Присцилла Хон (Австралия) 1:6, 0:6
Матч продлился 45 минут. Снигур проиграла пять геймов и не смогла реализовать единственный брейк-поинт.
Для украинской теннисистки это уже четвертая попытка преодолеть квалификацию US Open и третье неудачное выступление.
Пробиться в основной круг она смогла два года назад и дошла до второго круга, обыграв Симону Халеп.
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