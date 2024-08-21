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ФОТО. Карлос Алькарас и Каспер Рууд сыграли в гольф
Теннисисты готовятся к US Open
Фото: instagram
Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанец Карлос Алькарас и трёхкратный финалист "Шлемов" норвежец Каспер Рууд сыграли вместе в гольф перед стартом US Open — 2024 в Нью-Йорке (США).
Совместной фотографией Рууд поделился на своей странице в социальных сетях.
"Гольф? А сейчас время немного поиграть в теннис", — подписал снимок норвежский теннисист.
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