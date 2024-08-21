ФОТО. Карлос Алькарас и Каспер Рууд сыграли в гольф

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанец Карлос Алькарас и трёхкратный финалист "Шлемов" норвежец Каспер Рууд сыграли вместе в гольф перед стартом US Open — 2024 в Нью-Йорке (США).

Совместной фотографией Рууд поделился на своей странице в социальных сетях.

"Гольф? А сейчас время немного поиграть в теннис", — подписал снимок норвежский теннисист.