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Федерер: Я в восторге от новой коллекции Wilson, которую мы создали вместе

Теннис

Швейцарский теннисист прокомментировал сотрудничество с компанией

Федерер: Я в восторге от новой коллекции Wilson, которую мы создали вместе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался по поводу своего партнёрства с компанией Wilson.

"Всю свою карьеру я играл ракетками Wilson, и я в восторге от новой коллекции RF, которую мы создали вместе. Для меня большая честь, что Wilson продолжает мое наследие, внедряя инновации в любимую игру, и я надеюсь, что эта коллекция вдохновит современных звезд так же, как вдохновила меня, когда я впервые взял в руки ракетку Wilson".

Логотип RF на ракетке показывает, что для меня это очень серьезно. Для меня большая честь иметь франшизу RF в Wilson. Я с ними уже очень, очень давно, с тех пор как я сыграл свой первый турнир в восемь лет, это была ракетка Wilson, и я никогда больше не играл на турнирах с другими ракетками, с ракетками другого бренда. Так что для меня продолжить путь вместе с Wilson, теперь уже с моими собственными инициалами и моим брендом, просто невероятно", — приводит слова Федерера Tennis Channel.

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