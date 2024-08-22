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Джокович и Алькарас провели совместную тренировку c ветеранами накануне US Open
Во время матча серб подшутил над Алькарасом
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24-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович и семикратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой провели совместную тренировку в преддверии Открытого чемпионата США — 2024 в Нью-Йорке (США).
Также с ними на корте в тренировочном спарринге принимали участие восьмикратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси и четырёхкратный победитель ТБШ испанец Карлос Алькарас.
"Я сказал Карлосу у сетки, когда мы закончили играть, что я очень благодарен ему за то, что он позволил мне выиграть золото (смеётся). У него, вероятно, будет где-то три золотые медали, прежде чем он уйдёт на пенсию", — сказал Джокович на корте.
В последний раз Новак Джокович выходил на корт во время Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция), на которых впервые в карьере выиграл золотую медаль.
Djokovic and McEnroe take a thriller 10-8 over Agassi and Alcaraz! pic.twitter.com/rkaVch0hXx— US Open Tennis (@usopen) August 22, 2024
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