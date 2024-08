Джокович и Алькарас провели совместную тренировку c ветеранами накануне US Open

24-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович и семикратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой провели совместную тренировку в преддверии Открытого чемпионата США — 2024 в Нью-Йорке (США).

Также с ними на корте в тренировочном спарринге принимали участие восьмикратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси и четырёхкратный победитель ТБШ испанец Карлос Алькарас.

"Я сказал Карлосу у сетки, когда мы закончили играть, что я очень благодарен ему за то, что он позволил мне выиграть золото (смеётся). У него, вероятно, будет где-то три золотые медали, прежде чем он уйдёт на пенсию", — сказал Джокович на корте.

В последний раз Новак Джокович выходил на корт во время Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция), на которых впервые в карьере выиграл золотую медаль.

