Монтеррей. Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг соревнований

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором круге турнира WTA 500 в Мексике. Она обыграла представительницу Армении Элину Аванесян.

Монтеррей, Мексика. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Элина Аванесян (Армения) 6:4, 6:3

Матч продлился 1 час и 15 минут. В первом сете Свитолиной удалось оторваться от соперницы, после чего Аванесян сумела взять три гейма подряд. Во второй партии Элина контролировала ход матча и удержала преимущество до конца поединка.

В четвертьфинале соперницей Свитолиной станет шестая сеяная Линда Носкова из Чехии.