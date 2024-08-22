  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Монтеррей. Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг соревнований
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монтеррей. Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг соревнований

Теннис

Украинка продолжает борьбу за титул

Монтеррей. Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг соревнований

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором круге турнира WTA 500 в Мексике. Она обыграла представительницу Армении Элину Аванесян.

Монтеррей, Мексика. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Элина Аванесян (Армения) 6:4, 6:3

Матч продлился 1 час и 15 минут. В первом сете Свитолиной удалось оторваться от соперницы, после чего Аванесян сумела взять три гейма подряд. Во второй партии Элина контролировала ход матча и удержала преимущество до конца поединка.

В четвертьфинале соперницей Свитолиной станет шестая сеяная Линда Носкова из Чехии.

По теме
yellow-arrow
Джокович и Алькарас провели совместную тренировку c ветеранами накануне US Open
yellow-arrow
Федерер: Я в восторге от новой коллекции Wilson, которую мы создали вместе
yellow-arrow
ФОТО. Карлос Алькарас и Каспер Рууд сыграли в гольф
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости