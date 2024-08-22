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Монтеррей. Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг соревнований
Украинка продолжает борьбу за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором круге турнира WTA 500 в Мексике. Она обыграла представительницу Армении Элину Аванесян.
Монтеррей, Мексика. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Элина Аванесян (Армения) 6:4, 6:3
Матч продлился 1 час и 15 минут. В первом сете Свитолиной удалось оторваться от соперницы, после чего Аванесян сумела взять три гейма подряд. Во второй партии Элина контролировала ход матча и удержала преимущество до конца поединка.
В четвертьфинале соперницей Свитолиной станет шестая сеяная Линда Носкова из Чехии.
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