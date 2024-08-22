Глава Федерации тенниса Италии высказался в адрес критиков Синнера

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги сделал резкий выпад в адрес теннисистов, критиковавших провалившего два допинг-теста на клостебол первую ракетку мира Янника Синнера.

"Критика коллег в адрес Синнера? Они пришли от самых идиотских и самых разочарованных, тех, у кого в распоряжении было больше технических средств, чем у Синнера, чтобы стать номером один в мире, и которые вместо этого с треском провалились. Они расстроены и делают ядовитые комментарии – это нормально, совсем другое дело услышать их от Надаля, Джоковича, Медведева. Люди разной человеческой глубины", – сказал Бинаги в интервью La Presse.

Напомним, 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации.