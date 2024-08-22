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Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на харде

Теннис

Испанец готовится к Кубку Лэйвера

Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на харде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на хардовом покрытии.

Ранее Рафаэль Надаль снялся с US Open — 2024. Испанец сообщил, что его следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине.

Напомним, что впервые с 2002 года Рафаэль Надаль завершит сезон без побед в матчах на турнирах "Большого шлема".

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Рафаэль Надаль
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