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Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на харде
Испанец готовится к Кубку Лэйвера
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на хардовом покрытии.
Ранее Рафаэль Надаль снялся с US Open — 2024. Испанец сообщил, что его следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине.
Напомним, что впервые с 2002 года Рафаэль Надаль завершит сезон без побед в матчах на турнирах "Большого шлема".
???????????? ???????????????? ???????? ???????????????? ????????— rafael_nadal_by_hippo (@rnbyhippo22) August 22, 2024
????: Matteo Morazzi via Instagram pic.twitter.com/RPAmejyaqw
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