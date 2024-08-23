  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Онс Жабер снялась с US Open — 2024
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Онс Жабер снялась с US Open — 2024

Теннис

Теннисистка получила травму

Онс Жабер снялась с US Open — 2024

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

17-я ракетка мира Онс Жабер из Туниса не выступит на US Open — 2024 из-за травмы. В первом круге турнира в Нью-Йорке Жабер должна была встретиться с Вероникой Кудерметвой.

Теннисистку заменит 28-летняя представительница Бельгии Элисе Мертенс.

"Выздоравливай скорее, Онс!" — сообщается в заявлении пресс-службы US Open.

Ранее Жабер снялась с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). До этого теннисистка из Туниса уступила в первом круге турнира WTA-1000 в Торонто (Канада) японке Наоми Осаке со счётом 3:6, 1:6.

Действующей чемпионкой US Open среди женщин является американка Кори Гауфф.

По теме
yellow-arrow
Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на харде
yellow-arrow
Глава Федерации тенниса Италии высказался в адрес критиков Синнера
yellow-arrow
Монтеррей. Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг соревнований
Онс Жабер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости