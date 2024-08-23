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Онс Жабер снялась с US Open — 2024
Теннисистка получила травму
Фото: Getty Images
17-я ракетка мира Онс Жабер из Туниса не выступит на US Open — 2024 из-за травмы. В первом круге турнира в Нью-Йорке Жабер должна была встретиться с Вероникой Кудерметвой.
Теннисистку заменит 28-летняя представительница Бельгии Элисе Мертенс.
"Выздоравливай скорее, Онс!" — сообщается в заявлении пресс-службы US Open.
Ранее Жабер снялась с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). До этого теннисистка из Туниса уступила в первом круге турнира WTA-1000 в Торонто (Канада) японке Наоми Осаке со счётом 3:6, 1:6.
Действующей чемпионкой US Open среди женщин является американка Кори Гауфф.
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