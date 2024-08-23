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ATP и WTA объявили о выпуске видеоигры

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Она уже доступна для фанатов тенниса

ATP и WTA объявили о выпуске видеоигры

Фото: АТР

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и женская теннисная ассоциация (WTA) объявили об официальном запуске видеоигры под названием Tiebreak, разработанной компаниями Big Ant Studios и Nacon. Игра, доступная на различных платформах, предлагает поклонникам тенниса игровой опыт, в котором участвуют более 120 игроков мира и 90 официальных турниров.

Среди игроков: Карлос Алькарас, Новак Джокович, Роджер Федерер, Кори Гауф, Рафаэль Надаль, Ясмин Паолини, Янник Синнер, Ига Швёнтек и другие.

Tiebreak уже доступна в стандартном и делюкс-версии Ace Edition на PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC (Steam).

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