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Онс Жабер: Моё плечо не восстановится к US Open
Теннисистка пропустит соревнования
Фото: Getty Images
17-я ракетка мира Онс Жабер из Туниса опубликовала пост после снятия с US Open — 2024.
"Грустно сообщаю, что моё плечо не восстановится к US Open. Чувствую, надо выложиться на 100%, что сегодня пока не возможно. В жизни бывают взлёты и падения, но иногда в самые негативные моменты нам всем нужно находить позитив. Этот год был очень тяжёлым для меня, но я знаю, что где-то там свет. Продолжаю улыбаться, как всегда, потому что я благодарна за свою жизнь, мою семью, спонсоров и фанатов, которые всегда меня поддерживали. Всегда благодарна за безусловную поддержку, которую вы все мне приносите.
Если вы читаете этот пост и хотите пожелать мне скорейшего выздоровления, я искренне ценю это и дорожу этим. И если вы здесь, чтобы усомниться в моём выборе и моей команде, пожалуйста, найдите немного доброты в своём сердце, потому что вы не знаете, как я переживаю все эти годы. Обещаю, как только получу свои силы, я вернусь сильнее", — написала Жабер на своей странице в социальной сети.
В первом круге турнира в Нью-Йорке Жабер должна была встретиться с Вероникой Кудерметовой.
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