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Эмма Радукану назвала главного фаворита US Open

Теннис

Соревнования стартуют 26 августа

Эмма Радукану назвала главного фаворита US Open

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану назвала потенциального победителя среди мужчин на последнем в сезоне турнире серии "Большого шлема" — US Open.

"Учитывая то, как прошёл последний год, я бы сказала Карлос Алькарас. Он играет в очень хороший теннис", — приводит слова Радукану Tennis Channel.

В первом круге US Open испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с австралийским теннисистом Ли Ту.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 19:05
А у баб??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 19:05
А у баб??
Ответить
0
0

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