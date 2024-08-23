Эмма Радукану назвала главного фаворита US Open

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану назвала потенциального победителя среди мужчин на последнем в сезоне турнире серии "Большого шлема" — US Open.

"Учитывая то, как прошёл последний год, я бы сказала Карлос Алькарас. Он играет в очень хороший теннис", — приводит слова Радукану Tennis Channel.

В первом круге US Open испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с австралийским теннисистом Ли Ту.