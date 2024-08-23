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Эмма Радукану назвала главного фаворита US Open
Соревнования стартуют 26 августа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану назвала потенциального победителя среди мужчин на последнем в сезоне турнире серии "Большого шлема" — US Open.
"Учитывая то, как прошёл последний год, я бы сказала Карлос Алькарас. Он играет в очень хороший теннис", — приводит слова Радукану Tennis Channel.
В первом круге US Open испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с австралийским теннисистом Ли Ту.
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жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 19:05
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