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Карлос Алькарас - самый высокооплачиваемый теннисист года по версии Forbes

Теннис
Обновлено

Испанский теннисист заработал более 40 миллионов долларов

Карлос Алькарас - самый высокооплачиваемый теннисист года по версии Forbes

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов за последние 12 месяцев. Рейтинг возглавил четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанец Карлос Алькарас.

Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира:

1. Карлос Алькарас (Испания) – $ 42,3 млн ($ 10,3 млн призовых и $ 32 млн вне корта).

2. Новак Джокович (Сербия) – $ 37,2 млн (12,2 и 25).

3. Коко Гауфф (США) – $ 27,1 млн (7,1 и 20).

4. Ига Швентек (Польша) – $ 26,7 млн (11,7 и 15).

5. Янник Синнер (Италия) – $ 26,6 млн (11,6 и 15).

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6. Рафаэль Надаль (Испания) – $ 23,3 млн (0,3 и 23).

7. Даниил Медведев (-) – $ 20,3 млн (7,3 и 13).

8. Наоми Осака (Япония) – $ 14,6 млн (0,6 и 14).

9. Каспер Рууд (Норвегия) – $ 13,9 млн (3,9 и 10).

10. Арина Соболенко (-) – $ 13,7 млн (6,7 и 7).

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Карлос Алькарас
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