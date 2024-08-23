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Карлос Алькарас - самый высокооплачиваемый теннисист года по версии Forbes
Испанский теннисист заработал более 40 миллионов долларов
Getty Images/Global Images Ukraine
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов за последние 12 месяцев. Рейтинг возглавил четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанец Карлос Алькарас.
Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира:
1. Карлос Алькарас (Испания) – $ 42,3 млн ($ 10,3 млн призовых и $ 32 млн вне корта).
2. Новак Джокович (Сербия) – $ 37,2 млн (12,2 и 25).
3. Коко Гауфф (США) – $ 27,1 млн (7,1 и 20).
4. Ига Швентек (Польша) – $ 26,7 млн (11,7 и 15).
5. Янник Синнер (Италия) – $ 26,6 млн (11,6 и 15).
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6. Рафаэль Надаль (Испания) – $ 23,3 млн (0,3 и 23).
7. Даниил Медведев (-) – $ 20,3 млн (7,3 и 13).
8. Наоми Осака (Япония) – $ 14,6 млн (0,6 и 14).
9. Каспер Рууд (Норвегия) – $ 13,9 млн (3,9 и 10).
10. Арина Соболенко (-) – $ 13,7 млн (6,7 и 7).
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