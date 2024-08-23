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Янник Синнер: Я счастлив, что выиграл трофей перед US Open
Итальянский теннисист высказался о предстоящем US Open
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался по поводу предстоящего Открытого чемпионата США (US Open).
"Победа на турнире ATP Masters 1000 означает, что ты играешь в хороший теннис. Я счастлив, что выиграл трофей перед US Open, но посмотрим, как всё пойдёт на турнире в США. Ощущения похожи на те, что были на Уимблдоне после победы в Галле. Я ни о чём не беспокоюсь и уверен, что сразу же адаптируюсь к условиям", — приводит слова Синнера Tennis World USA.
Напомним, что 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста.
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