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Янник Синнер: Я счастлив, что выиграл трофей перед US Open

Теннис

Итальянский теннисист высказался о предстоящем US Open

Янник Синнер: Я счастлив, что выиграл трофей перед US Open

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался по поводу предстоящего Открытого чемпионата США (US Open).

"Победа на турнире ATP Masters 1000 означает, что ты играешь в хороший теннис. Я счастлив, что выиграл трофей перед US Open, но посмотрим, как всё пойдёт на турнире в США. Ощущения похожи на те, что были на Уимблдоне после победы в Галле. Я ни о чём не беспокоюсь и уверен, что сразу же адаптируюсь к условиям", — приводит слова Синнера Tennis World USA.

Напомним, что 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста.

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Янник Синнер
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