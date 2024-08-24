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Свитолина: За независимость мы будем сражаться, будем гордиться и помнить. Фото

Теннис

Надо показывать результат

Свитолина: За независимость мы будем сражаться, будем гордиться и помнить. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №28) поздравила всех своих соотечественников с Днем независимости нашего государства. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что уже в понедельник, 26 августа, Свитолина начнет выступление на Открытом чемпионате США – US Open-2024. Ее первой соперницей станет представительница Аргентины Мария Лурдес Карле (WTA №86).

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