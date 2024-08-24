Свитолина: За независимость мы будем сражаться, будем гордиться и помнить. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №28) поздравила всех своих соотечественников с Днем независимости нашего государства. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что уже в понедельник, 26 августа, Свитолина начнет выступление на Открытом чемпионате США – US Open-2024. Ее первой соперницей станет представительница Аргентины Мария Лурдес Карле (WTA №86).