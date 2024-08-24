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Костюк показала видео из подготовки к US Open-2024
Марта уже тренируется
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №19) поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка ведет активную подготовку к старту Открытого чемпионата США – US Open-2024. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что свой первый поединок на US Open-2024 Марта проведет в понедельник, 26 августа. Соперницей нашей теннисистки станет местная Маккартни Кеслер (WTA №98).
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