Костюк показала видео из подготовки к US Open-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №19) поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка ведет активную подготовку к старту Открытого чемпионата США – US Open-2024. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что свой первый поединок на US Open-2024 Марта проведет в понедельник, 26 августа. Соперницей нашей теннисистки станет местная Маккартни Кеслер (WTA №98).