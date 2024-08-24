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Синнер: Мне просто нужен глоток свежего воздуха
Надо проводить чистки
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер, прокомментировал решение о замене тренерского штаба (фитнес-тренер и физиотерапевт). Его слова цитирует сайт US Open:
"Я хочу начать с того, что они сыграли огромную роль в моей карьере. Мы сотрудничали два года. Мы проделали невероятную работу, добились большого успеха, и у нас сложилась отличная команда.
Но из-за этих ошибок у меня больше нет уверенности, необходимой для дальнейшей совместной работы. Сейчас мне нужно только одно – глоток свежего воздуха. В последние месяцы мне было очень тяжело. Я ждал итогов дела, а сейчас мне просто нужен глоток свежего воздуха" – сказал итальянец.
Напомним, что Янник стал фигурантом допинг-скандала – в марте Синнер сдал два положительных теста на клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе решило не давать дисквалификации итальянцу, поскольку содержание вещества в крови было минимальным.
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