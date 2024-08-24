Синнер: Мне просто нужен глоток свежего воздуха

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер, прокомментировал решение о замене тренерского штаба (фитнес-тренер и физиотерапевт). Его слова цитирует сайт US Open:

"Я хочу начать с того, что они сыграли огромную роль в моей карьере. Мы сотрудничали два года. Мы проделали невероятную работу, добились большого успеха, и у нас сложилась отличная команда.

Но из-за этих ошибок у меня больше нет уверенности, необходимой для дальнейшей совместной работы. Сейчас мне нужно только одно – глоток свежего воздуха. В последние месяцы мне было очень тяжело. Я ждал итогов дела, а сейчас мне просто нужен глоток свежего воздуха" – сказал итальянец.