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Обидчица Свитолиной победила на турнире WTA500 в Монтеррей
Молодая чешская надежда
Getty Images/Global Images Ukraine
Чешская теннисистка, 19-летняя Линда Носкова (WTA №35) победила на турнире серии WTA500 в Монтеррее (Канада). В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу Новой Зеландии Лулу Радович (WTA №57).
Счет встречи 2-0 (7-6; 6-4) в пользу Носковой, в активе которой 4 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 2 из 6 использованных брейков, 6 из 7 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.
С понедельника чешка впервые в карьере станет 25 ракеткой мира – это самая высокая позиция в рейтинге WTA для Носковой. Этот титул стал дебютным в WTA-туре для Линды.
Напомним, что в четвертьфинале Монтеррея победительница турнира одолела украинку Элину Светолину.
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