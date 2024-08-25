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Обидчица Свитолиной победила на турнире WTA500 в Монтеррей

Теннис
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Молодая чешская надежда

Обидчица Свитолиной победила на турнире WTA500 в Монтеррей

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чешская теннисистка, 19-летняя Линда Носкова (WTA №35) победила на турнире серии WTA500 в Монтеррее (Канада). В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу Новой Зеландии Лулу Радович (WTA №57).

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-4) в пользу Носковой, в активе которой 4 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 2 из 6 использованных брейков, 6 из 7 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.

С понедельника чешка впервые в карьере станет 25 ракеткой мира – это самая высокая позиция в рейтинге WTA для Носковой. Этот титул стал дебютным в WTA-туре для Линды.

Напомним, что в четвертьфинале Монтеррея победительница турнира одолела украинку Элину Светолину.

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