Гауфф – о US Open: Выступать в роли действующей чемпионки – это добавляет еще немного давления

Действующая чемпионка US Open, американка Коко Гауфф рассказала о своем настроении перед стартом Открытого чемпионата США-2024.

"Это новый год для новых возможностей. Я очень рада вернуться сюда и провести отличный турнир. Очевидно, что выступать в роли действующей чемпионки – это добавляет еще немного давления, но это также и привилегия. Мой новый девиз: "Если ты защищаешь (очки/титул), это значит, что ты что-то выиграл раньше". Я очень рада вернуться сюда и надеюсь, что проведу добрые две недели.

Очевидно, что я хотела поехать в Цинциннати и победить, но у меня в голове были более реалистичные мысли после Олимпиады, потому что это был столь быстрый переход на другое покрытие. То, что я проиграла так рано в Цинциннате, это даже к лучшему. Благодаря этому я смогла потренироваться перед Нью-Йорком, чего раньше не удавалось сделать. Я показываю лучшие результаты, когда выхожу из тренировочного блока. Я тренировалась 1,5 недели и, пожалуй, есть сейчас еще несколько дней для подготовки" – сказала американка.