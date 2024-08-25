Свентек – о US Open-2024: Мои ожидания не так высоки по сравнению с прошлым

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек рассказала о своих ожиданиях от старта Открытого чемпионата США.

"Турнир еще не начался, поэтому я стараюсь просто привыкнуть к условиям и кортам, потому что они значительно отличаются от Цинциннати. Сейчас у меня было немного меньше времени для адаптации, потому что после Цинциннати я взяла несколько выходных. Но все равно, я думаю, что все будет хорошо. Корты на US Open гораздо медленнее, они должны мне подойти, но с другой стороны, к ним еще нужно привыкнуть. Так что я этим и занимаюсь.

В прошлом году на US Open я приехала как действующая чемпионка. Я чувствовала, что мне есть что защищать, например, позицию первой ракетки мира, все мои очки, а также сам титул. Я чувствовала, что у меня много груза на плечах. В этом году все немного по-другому. В этот раз я просто стараюсь сосредоточиться на том, что я должна делать в теннисном плане, чтобы играть как можно лучше.

Мои ожидания не так высоки по сравнению с прошлым. Так что я попытаюсь сосредоточиться на том, чтобы делать все шаг за шагом и не брать на плечи слишком большой груз. Это очень напряженный сезон и после Олимпиады было нелегко. Я чувствую себя лучше, когда просто сосредоточена на тренировках и работе на корте, на том, чтобы сделать свою игру лучше, а не на результатах. Я постараюсь сохранить такое настроение и такое отношение" – сказала она.