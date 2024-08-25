Костюк и Свитолина сохранили позиции в рейтинге перед стартом US Open-2024

WTA обновили рейтинг лучших теннисисток мира перед стартом Открытого чемпионата США – US Open-2024.

В ТОП-3 без изменений – Ига Свентек, Арина Соболенко и Коко Гауфф не дают шансов приблизиться к конкуренткам.

Лидеры нашей страны тоже особо не улучшили и не ухудшили свои позиции. Первой ракеткой Украины остается Марта Костюк (WTA №19). Далее следует Элина Свитолина (WTA №28), а ТОП-3 украинок замыкает Даяна Ястремская, которая с 33 позиции опустилась на 34.

55. (-1) Ангелина Калинина

85. (-3) Леся Цуренко

125. (+1) Дарья Снигур

146. Юлия Стародубцева

171. (+2) Катарина Завацкая

Другие представительницы Украины оказались вне ТОП-200.