Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк и Свитолина сохранили позиции в рейтинге перед стартом US Open-2024
Желаем удачного Шлема
Getty Images/Global Images Ukraine
WTA обновили рейтинг лучших теннисисток мира перед стартом Открытого чемпионата США – US Open-2024.
В ТОП-3 без изменений – Ига Свентек, Арина Соболенко и Коко Гауфф не дают шансов приблизиться к конкуренткам.
Лидеры нашей страны тоже особо не улучшили и не ухудшили свои позиции. Первой ракеткой Украины остается Марта Костюк (WTA №19). Далее следует Элина Свитолина (WTA №28), а ТОП-3 украинок замыкает Даяна Ястремская, которая с 33 позиции опустилась на 34.
55. (-1) Ангелина Калинина
85. (-3) Леся Цуренко
125. (+1) Дарья Снигур
146. Юлия Стародубцева
171. (+2) Катарина Завацкая
Другие представительницы Украины оказались вне ТОП-200.
Популярное сейчас
- Перес – о возможном уходе Лунина из Реала: Ему будет тяжело. Посмотрите, например, на Асенсио
- Магучих встретилась с Усиком и поддержала пленных азовцев. Фото
- У Гвардиолы спросили, считает ли он Холанда самым совершенным форвардом: Самый потрясающий нападающий – Месси
- ВАДА может пересмотреть решение по допинговому делу Синнера
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО