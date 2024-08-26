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Элина Свитолина: Дома я храню некоторые из самых ценных трофеев
Украинка рассказала о своих наградах
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина в гостях у Match Point Canada рассказала о своей Олимпийской медали.
О своей бронзовой Олимпийской медали, которую она завоевала в Токио 2021 года
"Свою медаль я вижу каждый день. Она хранится на полке у нас дома, где собственно находятся наши трофеи. Мои и Гаэля. Да, там есть некоторые награды, потому что Гаэль, например, всегда отдает кубки своей маме. У моих родителей также есть солидное количество других моих наград (смеется). У нас дома я храню некоторые из самых ценных трофеев".
О такой быстрой смене покрытий за такой короткий период этим летом
"Думаю, что что-то подобное было в моей карьере ещё тогда, когда я была юной, где-то в начале моих выступлений. Тогда я пыталась снова играть на грунте после травяного сезона. Но в течение уже длительного периода мы все пытались сделать перерыв и отдохнуть после Уимблдона, подготовиться к харду в Канаде и следующим соревнованиям в американской серии. Сейчас же у нас было такое знаменательное событие, Олимиада... Поэтому я успела немного отдохнуть после Уимблдона, потом снова тренировалась на грунте, а теперь я уже играю на харде. Действительно, был очень короткий период подготовки к хардовому сезону. Я просто стараюсь двигаться постепенно, посмотрим, что будет дальше".
О своем Дне рождения и праздновании 30-летия
"Конечно, победа в Нью-Йорке на US Open - это что-то такое, чего бы я хотела (смеётся). После Нью-Йорка я еду в Киев и буду праздновать там вместе со своими друзьями. Посмотрим, какой будет ситуация, но для меня провести День рождения в Украине - это было бы очень особенно. Провести время с родными и близкими - это невероятная возможность для меня. И чтобы мы все также насладились моим Днем рождения, знаете, эти выдающиеся 30 лет (смеется). Поэтому, да, это будет особенный момент".
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