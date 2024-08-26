Элина Свитолина: Дома я храню некоторые из самых ценных трофеев

Украинская теннисистка Элина Свитолина в гостях у Match Point Canada рассказала о своей Олимпийской медали.

О своей бронзовой Олимпийской медали, которую она завоевала в Токио 2021 года "Свою медаль я вижу каждый день. Она хранится на полке у нас дома, где собственно находятся наши трофеи. Мои и Гаэля. Да, там есть некоторые награды, потому что Гаэль, например, всегда отдает кубки своей маме. У моих родителей также есть солидное количество других моих наград (смеется). У нас дома я храню некоторые из самых ценных трофеев".

О такой быстрой смене покрытий за такой короткий период этим летом "Думаю, что что-то подобное было в моей карьере ещё тогда, когда я была юной, где-то в начале моих выступлений. Тогда я пыталась снова играть на грунте после травяного сезона. Но в течение уже длительного периода мы все пытались сделать перерыв и отдохнуть после Уимблдона, подготовиться к харду в Канаде и следующим соревнованиям в американской серии. Сейчас же у нас было такое знаменательное событие, Олимиада... Поэтому я успела немного отдохнуть после Уимблдона, потом снова тренировалась на грунте, а теперь я уже играю на харде. Действительно, был очень короткий период подготовки к хардовому сезону. Я просто стараюсь двигаться постепенно, посмотрим, что будет дальше".