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Даяна Ястремская вылетела с US Open в первом круге, две другие украинки прошли дальше. Есть ли среди них Свитолина?
А три наших теннисистки еще не стартовали
Фото: AFP/Автор - неизвестен
В Соединенных Штатах стартовал четвертый в сезоне турнир Большого шлема – US Open. В его основную сетку пробились сразу семь украинок, что стало рекордом на американском Мейджоре для нашей страны.
В первый соревновательный день в США стартовали и уже отыграли три украинки. Две из них прошли дальше, а одна закончила соревнования.
Неудача постигла полуфиналистку последнего открытого чемпионата Австралии Даяну Ястремскую. Она в трех сетах уступила немке Юлии Нимаер (4:6, 7:4, 4:6).
А вот Элина Свитолина и Ангелина Калина прошли дальше.
Элина Свитолина в трех сетах одолела представительницу Аргентины Карле Марию Лурдес – 6:3, 3:6, 6:4.
Ангелина Калинина была сильнее теннисистки из Франции Осеан Даден 6:1, 3:6, 6:1.
Еще три украинки стартуют в основном раунде US Open позже: это Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Екатерина Байдль. А Леся Цуренко проводит свой матч первого круга в эти минуты.
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