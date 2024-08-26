Даяна Ястремская вылетела с US Open в первом круге, две другие украинки прошли дальше. Есть ли среди них Свитолина?

В Соединенных Штатах стартовал четвертый в сезоне турнир Большого шлема – US Open. В его основную сетку пробились сразу семь украинок, что стало рекордом на американском Мейджоре для нашей страны.

В первый соревновательный день в США стартовали и уже отыграли три украинки. Две из них прошли дальше, а одна закончила соревнования.

Неудача постигла полуфиналистку последнего открытого чемпионата Австралии Даяну Ястремскую. Она в трех сетах уступила немке Юлии Нимаер (4:6, 7:4, 4:6).

А вот Элина Свитолина и Ангелина Калина прошли дальше.

Элина Свитолина в трех сетах одолела представительницу Аргентины Карле Марию Лурдес – 6:3, 3:6, 6:4.

Ангелина Калинина была сильнее теннисистки из Франции Осеан Даден 6:1, 3:6, 6:1.

Еще три украинки стартуют в основном раунде US Open позже: это Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Екатерина Байдль. А Леся Цуренко проводит свой матч первого круга в эти минуты.