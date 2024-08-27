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Цуренко покидает US Open, хотя во втором сете могла перевернуть ход событий

Теннис
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В 1/32 финала будет еще на одну украинку меньше

Цуренко покидает US Open, хотя во втором сете могла перевернуть ход событий

Фото: twitter Lesia Tsurenko

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Леся Цуренко в рамках Открытого чемпионата США уступила 47-й ракетке мира Пейтон Стернс.

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В первой партии американка выиграла с убедительным счетом 6:1. Во втором сете украинке было некуда отступать, поэтому началась насыщенная борьба. Леся трижды выходила вперед, оформила преимущество 2:0 на старте, отыгрывалась с 2:3 до 4:3, но концовка была за соперницей (5:7).

В следующей стадии Стернс ожидает противостояние с Дарьей Касаткиной (№13). Цуренко стала второй украинкой, вылетевшей в 1/64 финала, после Даяны Ястремской.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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