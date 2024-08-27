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В 1/32 финала US Open будет украинское противостояние
Только одна представительница нашей страны продолжит борьбу
Getty Images / Global Images Ukraine
Элина Свитолина и Ангелина Калинина встретятся 28 августа в Нью-Йорке в следующем раунде Открытого чемпионата США.
Спортсменки всего дважды пересекались в карьере. В далеком 2013 году, когда Ангелине было всего шестнадцать, старшая коллега дала мастер-класс в ⅛ финала турнира в Донецке (6:4, 6:1).
6 месяцев назад соперницы встречались в рамках 1/32 соревнований в Дубае. Хотя одесситка снова победила 2:0, во второй партии Калинина потеряла преимущество только в конце сета (3:6, 6:7). В предыдущем этапе Свитолина выбила аргентинку Марию Лурдес Карле (3:6, 6:3, 6:4), а новокаховчанка победила представительницу Франции Осеан Доден (6:1, 3:6, 6:1).
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