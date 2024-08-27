Костюк побеждает американку в 1/64 финала и продолжает борьбу в US Open

Лучшая теннисистка страны обыграла представительницу США МакКартни Кесслер (№63).

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В первом сете Марта справилась за 35 минут (6:2). Во второй партии соперница неплохо стартовала (0:2 и 1:3), но Костюк смогла исправить ситуацию (6:3).

В следующем раунде украинка выйдет на корт против 28-летней британки Гарриет Дарт (№78). В 1/64 финала она без проблем победила француженку Хлое Паке (6:1, 6:2). Добавим, что Марта дважды пересекалась с Гарриет в 2022-м, обменявшись викториями в финале квалификации турнира в Дубае (6:1, 6:1 в пользу Костюк) и на стадии ⅛ в Истборне (4:6, 6:2, 4:6).