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Хольгер Руне сенсационно уступил 50-й ракетке мира

Теннис

Теннисист не выиграл ни единого сета

Хольгер Руне сенсационно уступил 50-й ракетке мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Датчанин Хольгер Руне не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга он проиграл американцу Брэндону Накашиме со счётом 2:6, 1:6, 4:6.

US Open. Первый круг

Хольгер Руне — Брэндон Накашима 2:6, 1:6, 4:6

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Руне выполнил два эйса, допустил пять двойных ошибок. На счету Накашимы 11 подач навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге американец сыграет с победителем пары Артур Казо (Франция) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября.

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