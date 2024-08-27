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Хольгер Руне сенсационно уступил 50-й ракетке мира
Теннисист не выиграл ни единого сета
Getty Images/Global Images Ukraine
Датчанин Хольгер Руне не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга он проиграл американцу Брэндону Накашиме со счётом 2:6, 1:6, 4:6.
US Open. Первый круг
Хольгер Руне — Брэндон Накашима 2:6, 1:6, 4:6
Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Руне выполнил два эйса, допустил пять двойных ошибок. На счету Накашимы 11 подач навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В следующем круге американец сыграет с победителем пары Артур Казо (Франция) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября.
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