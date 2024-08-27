Хольгер Руне сенсационно уступил 50-й ракетке мира

Датчанин Хольгер Руне не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга он проиграл американцу Брэндону Накашиме со счётом 2:6, 1:6, 4:6.

US Open. Первый круг

Хольгер Руне — Брэндон Накашима 2:6, 1:6, 4:6

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Руне выполнил два эйса, допустил пять двойных ошибок. На счету Накашимы 11 подач навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге американец сыграет с победителем пары Артур Казо (Франция) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября.