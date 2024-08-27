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Новак Джокович с победы стартовал на US Open

Теннис

Серб одержал уверенную победу

Новак Джокович с победы стартовал на US Open

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

37-летний сербский теннисист, экс первая (ныне вторая) ракетка мира, действующий чемпион US Open Новак Джокович успешно начал турнир в США. В матче первого круга он обыграл молдавского спортсмена, 138-ю ракетку мира Раду Албота.

US Open. Первый круг

Раду Албот — Новак Джокович 6:2, 6:2, 6:4

Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. В рамках поединка Джокович выполнил восемь подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге Новак Джокович встретится с сербским спортсменом Ласло Джере.

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Новак Джокович
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