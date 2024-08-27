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Новак Джокович с победы стартовал на US Open
Серб одержал уверенную победу
Getty Images/Global Images Ukraine
37-летний сербский теннисист, экс первая (ныне вторая) ракетка мира, действующий чемпион US Open Новак Джокович успешно начал турнир в США. В матче первого круга он обыграл молдавского спортсмена, 138-ю ракетку мира Раду Албота.
US Open. Первый круг
Раду Албот — Новак Джокович 6:2, 6:2, 6:4
Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. В рамках поединка Джокович выполнил восемь подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Во втором круге Новак Джокович встретится с сербским спортсменом Ласло Джере.
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