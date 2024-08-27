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Новак Джокович сравнялся с Роджером Федерером по количеству побед на US Open
Сербу покорилось ещё одно достижение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира серб Новак Джокович одержал 89-ю победу на US Open, сравнявшись с бывшей первой ракеткой мира швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
Теперь серб уступает только американскому теннисисту Джимми Коннорсу, на его счету 98 побед.
В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 Джокович обыграл 138-ю ракетку мира румынского теннисиста Раду Албота со счётом 6:2, 6:2: 6:4. Во втором круге серб встретится со своим соотечественником 109-й ракеткой мира Ласло Джере.
US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября.
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