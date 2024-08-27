Новак Джокович установил интересное достижение на US Open

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл больше всех матчей в истории на стадионе Артура Эша в Нью-Йорке — главной арене Открытого чемпионата США и крупнейшего теннисного стадиона в мире. Об этом пишет пресс-служба US Open.

Напомним, этой ночью Джокович обыграл представителя Молдовы Раду Албота (6:2, 6:2, 6:4) в матче первого круга американского мэйджора.

Во втором круге соперником легендарного серба станет его соотечественник Ласло Джере, занимающий 109-ю строчку рейтинга ATP.