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Новак Джокович установил интересное достижение на US Open
Серб в очередной раз отметился
Фото: twitter.com
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл больше всех матчей в истории на стадионе Артура Эша в Нью-Йорке — главной арене Открытого чемпионата США и крупнейшего теннисного стадиона в мире. Об этом пишет пресс-служба US Open.
Напомним, этой ночью Джокович обыграл представителя Молдовы Раду Албота (6:2, 6:2, 6:4) в матче первого круга американского мэйджора.
Во втором круге соперником легендарного серба станет его соотечественник Ласло Джере, занимающий 109-ю строчку рейтинга ATP.
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