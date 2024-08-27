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Японский теннисист не смог доиграть матч первого круга US Open-2024 из-за судорг

Теннис

Он снялся с соревнований

Японский теннисист не смог доиграть матч первого круга US Open-2024 из-за судорг

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

53-я ракетка мира японский теннисист Йосихито Нисиока не смог завершить матч первого круга на US Open – 2024. Нисиока встречался с 54-м номером мирового рейтинга сербом Миомиром Кецмановичем.

В начале пятого сета Нисиока внезапно упал на корт, оказалось, причиной тому стали судороги. Он не смог прийти в себя и снялся с поединка.

Впоследствии Йосихито признался, что даже воспользовался инвалидной коляской.

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