Японский теннисист не смог доиграть матч первого круга US Open-2024 из-за судорг

53-я ракетка мира японский теннисист Йосихито Нисиока не смог завершить матч первого круга на US Open – 2024. Нисиока встречался с 54-м номером мирового рейтинга сербом Миомиром Кецмановичем.

В начале пятого сета Нисиока внезапно упал на корт, оказалось, причиной тому стали судороги. Он не смог прийти в себя и снялся с поединка.

Впоследствии Йосихито признался, что даже воспользовался инвалидной коляской.

Yoshihito Nishioka collapses at US Open in frightening scene: ‘Trouble breathing’ https://t.co/VrtCyCVy9l pic.twitter.com/Eb9SFuF5jU