  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Янник Синнер: С тех пор как я узнал, что это произошло, я был сам не свой на корте
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янник Синнер: С тех пор как я узнал, что это произошло, я был сам не свой на корте

Теннис

Теннисист высказался о скандале

Янник Синнер: С тех пор как я узнал, что это произошло, я был сам не свой на корте

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о переживаниях во время допингового скандала с его участием.

"С тех пор как я узнал, что это произошло, я был сам не свой на корте. Я потерял радость и заставлял себя продолжать бороться за каждый мяч, но так соревноваться было сложно. Мне стало плохо, и возникли физические проблемы, вызванные стрессом, который я испытывал в связи с этим процессом. На Уимблдоне, например, в ночь перед моим поражением я почти не мог спать, потому что всё, что я думал, только о деле. Я счастлив теперь, когда моя невиновность доказана, я снял с себя груз и желаю, чтобы ни одному другому теннисисту не пришлось пройти через то же самое", — приводит слова Синнера Punto de Break со ссылкой на ESPN.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста.

По теме
yellow-arrow
Японский теннисист не смог доиграть матч первого круга US Open-2024 из-за судорг
yellow-arrow
Новак Джокович установил интересное достижение на US Open
yellow-arrow
Новак Джокович сравнялся с Роджером Федерером по количеству побед на US Open
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости