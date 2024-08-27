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Янник Синнер: С тех пор как я узнал, что это произошло, я был сам не свой на корте
Теннисист высказался о скандале
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о переживаниях во время допингового скандала с его участием.
"С тех пор как я узнал, что это произошло, я был сам не свой на корте. Я потерял радость и заставлял себя продолжать бороться за каждый мяч, но так соревноваться было сложно. Мне стало плохо, и возникли физические проблемы, вызванные стрессом, который я испытывал в связи с этим процессом. На Уимблдоне, например, в ночь перед моим поражением я почти не мог спать, потому что всё, что я думал, только о деле. Я счастлив теперь, когда моя невиновность доказана, я снял с себя груз и желаю, чтобы ни одному другому теннисисту не пришлось пройти через то же самое", — приводит слова Синнера Punto de Break со ссылкой на ESPN.
20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста.
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