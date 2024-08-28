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Янник Синнер с победы стартовал на US Open-2024

Теннис

Итальянский теннисист добыл волевую победу

Янник Синнер с победы стартовал на US Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на US Open – 2024.

US Open. Первый круг

Янник Синнер — Маккензи Макдональд 2:6, 6:2, 6:1, 6:2

В матче первого круга Синнер обыграл 140-ю ракетку мира представителя США Маккензи Макдональда.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 26 минут. В её рамках Янник 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Макдональда четыре эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Синнера в Нью-Йорке станет 49-я ракетка мира 20-летний представитель США Алекс Михельсен.

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