Янник Синнер с победы стартовал на US Open-2024

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на US Open – 2024.

US Open. Первый круг

Янник Синнер — Маккензи Макдональд 2:6, 6:2, 6:1, 6:2

В матче первого круга Синнер обыграл 140-ю ракетку мира представителя США Маккензи Макдональда.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 26 минут. В её рамках Янник 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Макдональда четыре эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Синнера в Нью-Йорке станет 49-я ракетка мира 20-летний представитель США Алекс Михельсен.