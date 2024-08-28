  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас пробился во второй круг US Open-2024
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас пробился во второй круг US Open-2024

Теннис

Испанец отдал сопернику один сет

Карлос Алькарас пробился во второй круг US Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас успешно стартовал на US Open – 2024. В матче первого круга испанец обыграл 186-ю ракетку мира из Австралии Ли Ту.

US Open. Первый круг

Карлос Алькарас — Ли Ту 6:2, 4:6, 6:3, 6:1

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. В её рамках испанец семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету австралийца два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Алькараса в Нью-Йорке станет 74-я ракетка мира 28-летний представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп.

Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября.

По теме
yellow-arrow
Янник Синнер с победы стартовал на US Open-2024
yellow-arrow
Янник Синнер: С тех пор как я узнал, что это произошло, я был сам не свой на корте
yellow-arrow
Японский теннисист не смог доиграть матч первого круга US Open-2024 из-за судорг
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости