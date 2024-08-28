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Карлос Алькарас пробился во второй круг US Open-2024
Испанец отдал сопернику один сет
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас успешно стартовал на US Open – 2024. В матче первого круга испанец обыграл 186-ю ракетку мира из Австралии Ли Ту.
US Open. Первый круг
Карлос Алькарас — Ли Ту 6:2, 4:6, 6:3, 6:1
Встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. В её рамках испанец семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету австралийца два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником Алькараса в Нью-Йорке станет 74-я ракетка мира 28-летний представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп.
Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября.
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