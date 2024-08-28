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На US Open установлен рекорд продолжительности матча

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Более 5 часов

На US Open установлен рекорд продолжительности матча

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче первого круга US Open-2024 представитель Великобритании Даниэль Эванс обыграл теннисиста без флага Карена Хачанова 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.

Продолжительность встречи составила 5 часов 34 минуты. Таким образом, матч между Хачановым и Эвансом установил новый рекорд продолжительности игры на US Open.

Ранее рекорд принадлежал полуфинальной встрече между Стефаном Эдбергом и Майклом Чангом, которая состоялась в 1992 году (5 часов 26 минут).

Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября.

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