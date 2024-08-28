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Алькарас выиграл 60-й матч на ТБШ из 70

Теннис

Это второй результат в Открытой эре

Алькарас выиграл 60-й матч на ТБШ из 70

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 августа третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг US Open — 2024, одержав победу над 186-м в рейтинге ATP Ли Ту из Австралии.

Эта победа стала для 21-летнего Алькараса 60-й на турнирах "Большого шлема". При этом испанцу понадобилось сыграть на ТБШ для достижения этой планки 70 матчей.

Как сообщает OptaAce, этот показатель является вторым в истории среди игроков, чья карьера началась в Открытую эру (после 1969 года). По скорости достижения 60-го выигранного матча на турнирах "Большого шлема" Алькарас уступает только Джону Макинрою, которому для этого понадобилось провести 69 матчей. При этом испанец повторил результат Бьорна Борга, которому также потребовалось сыграть на ТБШ 70 матчей для 60 побед.

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