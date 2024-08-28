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Наоми Осака рассказала, почему пришла на пресс-конференцию в джерси Коби Брайанта
Он неоднократно поддерживал теннисистку
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака пришла на пресс-конференцию после победы на старте US Open – 2024 в джерси легендарного игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" баскетболиста Коби Брайанта.
"По-моему, сегодня я играла на том же корте, на который он приходил посмотреть мой матч. Честно говоря, помню, как была удивлена тем, что он специально приехал посмотреть именно мою игру. Почувствовать эту поддержку было нереально. Я всегда надеваю джерси Коби после матчей и тренировок, потому что чувствую, что могу сохранить его дух при себе", — объяснил свой выбор одежды Осака.
Напомним, что Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса.
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