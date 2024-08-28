  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Наоми Осака рассказала, почему пришла на пресс-конференцию в джерси Коби Брайанта
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наоми Осака рассказала, почему пришла на пресс-конференцию в джерси Коби Брайанта

Теннис

Он неоднократно поддерживал теннисистку

Наоми Осака рассказала, почему пришла на пресс-конференцию в джерси Коби Брайанта

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака пришла на пресс-конференцию после победы на старте US Open – 2024 в джерси легендарного игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" баскетболиста Коби Брайанта.

"По-моему, сегодня я играла на том же корте, на который он приходил посмотреть мой матч. Честно говоря, помню, как была удивлена тем, что он специально приехал посмотреть именно мою игру. Почувствовать эту поддержку было нереально. Я всегда надеваю джерси Коби после матчей и тренировок, потому что чувствую, что могу сохранить его дух при себе", — объяснил свой выбор одежды Осака.

Напомним, что Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса.

По теме
yellow-arrow
Алькарас выиграл 60-й матч на ТБШ из 70
yellow-arrow
На US Open установлен рекорд продолжительности матча
yellow-arrow
Карлос Алькарас пробился во второй круг US Open-2024
Коби Брайант Наоми Осака
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости