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Карлос Алькарас: Скучал по энергии ночного Нью-Йорка

Теннис

Испанец поделился эмоциями после победы на старте US Open

Карлос Алькарас: Скучал по энергии ночного Нью-Йорка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в первом круге US Open – 2024 над соперником из Австралии Ли Ту. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.

"Я скучал по энергии ночного Нью-Йорка! Мы вернулись с хорошей победой вначале!" — написал спортсмен в социальных сетях.

Эта победа стала для 21-летнего Алькараса 60-й на турнирах "Большого шлема". При этом испанцу понадобилось сыграть на ТБШ для достижения этой планки 70 матчей.

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Карлос Алькарас
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