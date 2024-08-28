Карлос Алькарас: Скучал по энергии ночного Нью-Йорка

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в первом круге US Open – 2024 над соперником из Австралии Ли Ту. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.

"Я скучал по энергии ночного Нью-Йорка! Мы вернулись с хорошей победой вначале!" — написал спортсмен в социальных сетях.

Эта победа стала для 21-летнего Алькараса 60-й на турнирах "Большого шлема". При этом испанцу понадобилось сыграть на ТБШ для достижения этой планки 70 матчей.