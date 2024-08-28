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Ига Швёнтек стала пятой самой молодой теннисисткой, выигравшей 20 матчей первого круга ТБШ
Польская теннисистка уверенно преодолела стартовый раунд
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала пятой самой молодой теннисисткой, выигравшей 20 матчей первого круга на турнирах серии "Большого шлема" — 23 года 88 дней.
В матче первого круга Швёнтек (1) со счётом 6:4, 7:6 (8:7) обыграла 104-ю ракетку мира Камиллу Рахимову.
Напомним, что US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября.
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