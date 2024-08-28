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Ига Швёнтек стала пятой самой молодой теннисисткой, выигравшей 20 матчей первого круга ТБШ

Теннис

Польская теннисистка уверенно преодолела стартовый раунд

Ига Швёнтек стала пятой самой молодой теннисисткой, выигравшей 20 матчей первого круга ТБШ

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала пятой самой молодой теннисисткой, выигравшей 20 матчей первого круга на турнирах серии "Большого шлема" — 23 года 88 дней.

В матче первого круга Швёнтек (1) со счётом 6:4, 7:6 (8:7) обыграла 104-ю ракетку мира Камиллу Рахимову.

Напомним, что US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября.

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