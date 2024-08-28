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Ига Швёнтек раскритиковала WTA из-за плотного календаря
Польская теннисистка считает, что теннисистки не должны молчать
Фото: Eurosport
Первая ракетка мира Ига Швёнтек жёстко раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) из-за загруженного календаря.
"Это то, что ответственные люди могут легко решить. Но они уже приняли решения и пообещали много всего турнирам и WTA. Думаю, что игроки понимают всё происходящее безумие, график действительно тяжёлый. Я говорила об этом в Цинциннати. На что люди отвечали, что мне не стоит играть так много турниров, но реальность такова, что у нас их так много. Это обязательные турниры, на которых нам нужно быть. Нет времени совершенствоваться и думать о чём-то.
У нас даже нет времени до конца года. Первый турнир стартует 29 декабря, так что сезон явно слишком длинный. Я думаю, что это должно измениться. Так будет лучше и для болельщиков, которые не будут видеть травмы любимых игроков. Ещё в прошлом году я заметила, что у нас нет влияния на то, что происходит. Они даже изменили правила, а мы ничего не знали. Они изменили правила обязательных турниров, а потом показали это нам. Из-за этих вещей наш спорт движется в неправильном направлении", — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
Ранее в матче первого круга US Open — 2024 Швёнтек со счётом 6:4, 7:6 (7:8) обыграла 104-ю ракетку мира Камиллу Рахимову.
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