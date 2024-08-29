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Костюк выходит в 1/16 финала US Open. В первом сете она выиграла 12:10 по итогам тай-брейка
В следующем раунде уже точно сыграет две украинки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк на стадии 1/32 Открытого чемпионата США встречалась на корте с представительницей Великобритании Гарриет Дарт (№78).
В первой партии киевлянка постоянно проигрывала сопернице, но смогла сравнять счет. Во время тай-брейка украинка уступала 3:6, но снова проявила характер – 12:10. Во втором сете британка уже не оказывала подобного сопротивления, поэтому Марта быстро завершила поединок в свою пользу – 6:1.
Костюк повторила свое достижение в турнире 2020 года, когда также пробилась в третий круг. Для нее это уже пятый US Open в карьере. В следующем раунде теннисистка выйдет на корт против победительницы пары Эмма Наварро (США) – Аранча Рус (Нидерланды).
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