Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина без проблем обыграла Калинину. Элина в восьмой раз в карьере вышла в третий круг US Open
Одесситка продолжает борьбу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В украинской дуэли на стадии 1/32 финала Открытого чемпионата США Свитолина быстро справилась с соотечественницей (6:1, 6:2).
-
Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
В двух предыдущих очных встречах Элина также выиграла оба сета. В феврале теннисистки пересекались на аналогичном этапе турнира в Дубае и Ангелина во второй партии серьезно навязала борьбу. Тогда одесситка победила только благодаря тай-брейку (9:7).
30 августа Свитолину ожидает тяжелое испытание – на корт выйдет американка Коко Гофф (№3). В 1/32 представительница США остановила 37-летнюю Татьяну Марию из Германии (6:4, 6:0).
Популярное сейчас
- У Шахтера изменилась система премиальных
- Не только УПЛ ТВ. Динамо пояснило, кто будет показывать домашние матчи команды в чемпионате
- Хацкевич: Динамо и Зальцбург вчера показали, что вот эти билд-апы ни к чему не приводят
- На US Open установлен рекорд продолжительности матча
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО