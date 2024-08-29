Свитолина без проблем обыграла Калинину. Элина в восьмой раз в карьере вышла в третий круг US Open

В украинской дуэли на стадии 1/32 финала Открытого чемпионата США Свитолина быстро справилась с соотечественницей (6:1, 6:2).

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В двух предыдущих очных встречах Элина также выиграла оба сета. В феврале теннисистки пересекались на аналогичном этапе турнира в Дубае и Ангелина во второй партии серьезно навязала борьбу. Тогда одесситка победила только благодаря тай-брейку (9:7).

30 августа Свитолину ожидает тяжелое испытание – на корт выйдет американка Коко Гофф (№3). В 1/32 представительница США остановила 37-летнюю Татьяну Марию из Германии (6:4, 6:0).