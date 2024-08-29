Кори Гауфф уверенно вышла во второй круг US Open

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира US Open — 2024. В матче второго круга она обыграла немку Татьяну Марию (99-й номер рейтинга WTA).

US Open. Второй круг

Кори Гауфф — Татьяна Мария 6:4, 6:0

Матч продолжался 1 час 20 минут. В рамках поединка Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Марии пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В следующем круге Гауфф встретится с Элиной Свитолиной.