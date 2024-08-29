Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович установил рекорд всех времён
По количеству побед на ТБШ ему нет равных
Getty Images/Global Images Ukraine
37-летний сербский теннисист, экс первая (ныне вторая) ракетка мира, действующий чемпион US Open Новак Джокович уверенно вышел в третий круг турнира в США.
В матче второго круга он на отказе обыграл соотечественника 109-ю ракетку мира Ласло Джере со счётом 6:4, 6:4, 2:0 (Rt). Таким образом, Джокович одержал свою 90-ю победу на Открытом чемпионате США.
Как пишет Opta Sport, сербский теннисист стал единственным в мире, сумевшим добиться 90 побед на всех турнирах серии "Большого шлема".
В третьем круге Новак Джокович встретится с австралийским спортсменом Алексеем Попыриным.
Популярное сейчас
- Хватило одного слова. Гармаш отреагировал на новость, что его перевели в дубль Металлиста 1925
- Мудрик сменил агента из-за невыплаченных средств, которые могли присвоить, – инсайдер
- Лейндерс: Все видели, насколько сильно Динамо. Я немного разочарован тем, как мы попали в Лигу чемпионов
- В 1/32 финала US Open будет украинское противостояние
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО