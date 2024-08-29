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Новак Джокович установил рекорд всех времён

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По количеству побед на ТБШ ему нет равных

Новак Джокович установил рекорд всех времён

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

37-летний сербский теннисист, экс первая (ныне вторая) ракетка мира, действующий чемпион US Open Новак Джокович уверенно вышел в третий круг турнира в США.

В матче второго круга он на отказе обыграл соотечественника 109-ю ракетку мира Ласло Джере со счётом 6:4, 6:4, 2:0 (Rt). Таким образом, Джокович одержал свою 90-ю победу на Открытом чемпионате США.

Как пишет Opta Sport, сербский теннисист стал единственным в мире, сумевшим добиться 90 побед на всех турнирах серии "Большого шлема".

В третьем круге Новак Джокович встретится с австралийским спортсменом Алексеем Попыриным.

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Новак Джокович
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