Ига Швёнтек стала первой теннисисткой после сестер Уильямс сумевшей одержать 80 побед на ТБШ

В XXI веке только Серена Уильямс (93) и Винус Уильямс (94) одержали 80 побед в турнирах серии "Большого шлема" в женском одиночном разряде за меньшее количество матчей, чем Ига Швёнтек (97).

Напомним, вчера, 27 августа, Швёнтек обыграла в первом круге Открытого чемпионата США теннисистку без флага Камиллу Рахимову.

Напомним, что US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября.