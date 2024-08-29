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Ига Швёнтек стала первой теннисисткой после сестер Уильямс сумевшей одержать 80 побед на ТБШ

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Ига Швёнтек стала первой теннисисткой после сестер Уильямс сумевшей одержать 80 побед на ТБШ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В XXI веке только Серена Уильямс (93) и Винус Уильямс (94) одержали 80 побед в турнирах серии "Большого шлема" в женском одиночном разряде за меньшее количество матчей, чем Ига Швёнтек (97).

Напомним, вчера, 27 августа, Швёнтек обыграла в первом круге Открытого чемпионата США теннисистку без флага Камиллу Рахимову.

Напомним, что US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября.

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