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Названа сумма призовых, которые получит победитель выставочного теннисного турнира в Эр-Рияде
Внушительную сумму получит чемпион соревнований
€6 млн получит победитель выставочного турнира, который состоится в октябре этого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщили в Punto de Break.
Уточняется, что соревнования пройдут с 16 по 19 октября. Среди участников Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Янник Синнер и Хольгер Руне. Каждый из них получит также за участие €1,5 млн.
Напомним, сегодня, 29 августа, Янник Синнер сыграет против 20-летниего американского теннисиста Алекса Михельсена в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024.
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