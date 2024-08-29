Названа сумма призовых, которые получит победитель выставочного теннисного турнира в Эр-Рияде

€6 млн получит победитель выставочного турнира, который состоится в октябре этого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщили в Punto de Break.

Уточняется, что соревнования пройдут с 16 по 19 октября. Среди участников Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Янник Синнер и Хольгер Руне. Каждый из них получит также за участие €1,5 млн.

Напомним, сегодня, 29 августа, Янник Синнер сыграет против 20-летниего американского теннисиста Алекса Михельсена в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024.