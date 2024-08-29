Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янник Синнер вышел в 1/16 финала US Open-2024
Итальянский теннисист одержал уверенную победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в третий круг US Open – 2024.
US Open. Второй круг
Янник Синнер — Алекс Михельсен 6:4, 6:0, 6:2
В матче второго круга Синнер обыграл 49-ю ракетку мира представителя США Алекса Михельсена.
Встреча Синнера с Михельсеном продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Янник три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Алекса три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником Синнера в Нью-Йорке станет победитель матча Маттия Беллуччи (Италия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).
Популярное сейчас
- Шахтер узнал соперников в новом формате Лиги чемпионов
- Хватило одного слова. Гармаш отреагировал на новость, что его перевели в дубль Металлиста 1925
- Металлист 1925 перевел экс-динамовца Гармаша в дубль – СМИ
- На US Open установлен рекорд продолжительности матча
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО