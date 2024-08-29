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Янник Синнер вышел в 1/16 финала US Open-2024

Теннис
Обновлено

Итальянский теннисист одержал уверенную победу

Янник Синнер вышел в 1/16 финала US Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в третий круг US Open – 2024.

US Open. Второй круг

Янник Синнер — Алекс Михельсен 6:4, 6:0, 6:2

В матче второго круга Синнер обыграл 49-ю ракетку мира представителя США Алекса Михельсена.

Встреча Синнера с Михельсеном продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Янник три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Алекса три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Синнера в Нью-Йорке станет победитель матча Маттия Беллуччи (Италия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).

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Янник Синнер
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