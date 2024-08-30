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Карлос Алькарас сенсационно уступил во втором круге US Open-2024

Теннис
Обновлено

Испанский теннисист покидает турнир

Карлос Алькарас сенсационно уступил во втором круге US Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас завершил выступление на Открытом чемпионате США – 2024. В матче 2-го круга турнира испанец проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу.

US Open. Второй круг

Карлос Алькарас — Ботик ван де Зандсхулп 1:6, 5:7, 4:6

Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту. За это время Алькарас выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. На счету его соперника одна подача навылет, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября.

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