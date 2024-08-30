Карлос Алькарас: Сейчас я думаю, что не меняюсь и в этом проблема

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас дал комментарий после своего поражения в матче 2-го круга US Open — 2024 от 74-го в мировой классификации нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа — 1:6, 5:7, 4:6.

"Сейчас я думаю, что я не меняюсь… вот в чём проблема. Чувствовал ли я когда-нибудь, что не знаю, что делать во время матча? Да, такое случалось несколько раз. После каждого матча, в котором у меня возникали такая проблема, я всегда говорил одно и то же: "Я должен подумать об этом". Сейчас думаю, что не меняюсь. В этом и проблема.

Если я не изменюсь, мне будет очень тяжело, если я хочу стать лучше. Я не могу много сказать об этом. Во время матча в моем сознании шла борьба с самим собой. В теннисе вы играете против того, кто хочет того же, что и вы. Победить. Вы должны быть максимально спокойным, чтобы в голове были правильные мысли", — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.