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Карлос Алькарас прервал победную серию из 15 матчей
Испанец неожиданно уступил во втором круге
Getty Images/Global Images Ukraine
Прервалась победная серия третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса из 15 матчей на турнирах "Большого шлема". Это произошло на Открытом чемпионате США — 2024, где Алькарас во втором круге в трёх сетах уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу 1:6, 5:7, 4:6.
Алькарас впервые с Уимблдона — 2021 выбыл на турнире "Большого шлема" во втором раунде. После поражения Карлоса в мужской одиночной сетке US Open — 2024 не осталось испанских игроков. При этом в основной сетке турнира стартовали восемь спортсменов из этой страны.
Испанцы установили национальный антирекорд в XXI веке: предыдущий случай, когда в третьем круге мужской одиночной сетки US Open не осталось ни одного игрока из Испании, произошёл в 1999 году.
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