  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Элина Свитолина уступила Кори Гауфф и покинула US Open-2024
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Элина Свитолина уступила Кори Гауфф и покинула US Open-2024

Теннис
Обновлено

Украинская теннисистка уступила в решающем сете

Элина Свитолина уступила Кори Гауфф и покинула US Open-2024

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина покидает Открытый чемпионат США. В матче третьего круга она не смогла обыграть американскую теннисистку Кори Гауфф.

US Open. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) - Кори Гауфф (США) 6:3, 3:6, 3:6

В первом сете Свитолина действовала организовано и сумела записать его себе в актив. Во второй партии украинка упустила брейк-поинт и так и не догнала соперницу.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В решающем сете Свитолина не смогла переломить исход встречи в свою пользу и Гауфф с аналогичным счетом выиграла партию.

В четвёртом круге US Open американка встретится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) - Эмма Наварро (США).

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас прервал победную серию из 15 матчей
yellow-arrow
Карлос Алькарас: Сейчас я думаю, что не меняюсь и в этом проблема
yellow-arrow
Карлос Алькарас сенсационно уступил во втором круге US Open-2024
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.08.2024 в 22:31
Еврейские гены где преобладают лень, расхлябанность и кичливость не позволят Элине выиграть хоть один турнир БШ. Тут никакие тренировки не помогут...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.08.2024 в 22:31
Еврейские гены где преобладают лень, расхлябанность и кичливость не позволят Элине выиграть хоть один турнир БШ. Тут никакие тренировки не помогут...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости