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Элина Свитолина уступила Кори Гауфф и покинула US Open-2024
Украинская теннисистка уступила в решающем сете
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина покидает Открытый чемпионат США. В матче третьего круга она не смогла обыграть американскую теннисистку Кори Гауфф.
В первом сете Свитолина действовала организовано и сумела записать его себе в актив. Во второй партии украинка упустила брейк-поинт и так и не догнала соперницу.
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В решающем сете Свитолина не смогла переломить исход встречи в свою пользу и Гауфф с аналогичным счетом выиграла партию.
В четвёртом круге US Open американка встретится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) - Эмма Наварро (США).
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