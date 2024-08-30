Элина Свитолина уступила Кори Гауфф и покинула US Open-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина покидает Открытый чемпионат США. В матче третьего круга она не смогла обыграть американскую теннисистку Кори Гауфф.

US Open. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) - Кори Гауфф (США) 6:3, 3:6, 3:6

В первом сете Свитолина действовала организовано и сумела записать его себе в актив. Во второй партии украинка упустила брейк-поинт и так и не догнала соперницу.

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В решающем сете Свитолина не смогла переломить исход встречи в свою пользу и Гауфф с аналогичным счетом выиграла партию.

В четвёртом круге US Open американка встретится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) - Эмма Наварро (США).